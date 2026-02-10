Lo strano social che potrebbe cambiare il modo in cui viviamo

Questa settimana è esploso un nuovo social network che sta già facendo parlare di sé. In molti lo definiscono un esperimento interessante, altri temono possa avere ripercussioni sulla nostra vita quotidiana. Per ora, si tratta di un progetto che sta attirando l’attenzione, ma nessuno sa ancora bene dove ci porterà.

