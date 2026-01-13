Svaligia l' appartamento ma non si accorge della vicina che lo vede e lo filma

Un ladro svaligia un appartamento approfittando dell’assenza dei proprietari, mettendo a soqquadro gli ambienti. Tuttavia, una vicina lo osserva e riprende l’azione con il telefono, rendendo evidente il suo tentativo. Questo episodio dimostra come la presenza di testimoni possa influenzare le dinamiche di un furto e sottolinea l’importanza della sorveglianza di vicinato.

Ha avuto il tempo di agire indisturbato, mettendo a soqquadro l’appartamento e cercando di portare via il più possibile, approfittando dell’assenza dei padroni di casa. L’unica cosa che non aveva messo in conto era una vicina di casa che l’ha osservato e, una volta capite le sue intenzioni, ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Giovane filma lo spasimante nudo e poi lo ricatta: «Paga il video o lo pubblico e lo faccio vedere a tutti i tuoi amici»

Leggi anche: Parla con la vicina, l’ex della donna li vede e lo massacra di botte: Giuliano muore dopo giorni di agonia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

?? Svaligia l'appartamento, ma non si accorge di essere visto (e filmato).

Minaccia con il coltello e svaligia appartamenti - Un rapinatore di 21 anni, egiziano, irregolare e con precedenti di polizia, aveva preso di mira un condominio di piazzale Selinunte: due rapine armato di coltello ... ilgiornale.it

[LERCIOSTORY] Nano si finge pupazzo di Babbo natale e svaligia appartamento - LEGGI L'ARTICOLO di Augusto Rasori - facebook.com facebook