Comune di Capiago Intimiano aperto lo stato di agitazione dei dipendenti

Il Comune di Capiago Intimiano ha dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti comunali, sollevando preoccupazioni sulla mancanza di dialogo con l’amministrazione riguardo alla ripartizione delle risorse economiche. La situazione evidenzia tensioni tra le parti e la necessità di un confronto trasparente per trovare soluzioni che tutelino gli interessi dei lavoratori e migliorino i servizi offerti alla comunità.

Stato di agitazione aperto al Comune di Capiago Intimiano. I dipendenti comunali, attraverso la rappresentanza sindacale unitaria e le organizzazioni di categoria, denunciano il mancato riscontro da parte dell’amministrazione alle richieste di confronto sulla ripartizione delle risorse economiche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

