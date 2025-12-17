Comune di Capiago Intimiano aperto lo stato di agitazione dei dipendenti

Il Comune di Capiago Intimiano ha dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti comunali, sollevando preoccupazioni sulla mancanza di dialogo con l’amministrazione riguardo alla ripartizione delle risorse economiche. La situazione evidenzia tensioni tra le parti e la necessità di un confronto trasparente per trovare soluzioni che tutelino gli interessi dei lavoratori e migliorino i servizi offerti alla comunità.

Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per le elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Capiago Intimiano sono stati resi noti. corriere.it

Consiglio Comunale del 04 Novembre 2013

Vituur Cècch e Maria Il sabato 5 dicembre dell’anno 1885, alla Cascina San Giorgio in Capiago, 140 anni or sono, Maria di Giovanni Bergna, moglie di Vittore Francesco fu Clemente Maspero, diede alla luce il quinto figlio, battezzato Alessandro. 8 anni dopo t - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.