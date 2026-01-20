L’affitto è troppo caro ex coniugi tornano sotto lo stesso tetto | Così possiamo permetterci una casa dignitosa

In un contesto di crescente aumento degli affitti, due ex coniugi di Lucca hanno deciso di condividere nuovamente una casa, trovando in questa soluzione un modo per affrontare le spese e mantenere una vita dignitosa. Questa scelta riflette le sfide legate all’accessibilità abitativa e alla necessità di trovare soluzioni pratiche in situazioni complesse. Un esempio di come le difficoltà quotidiane possano portare a decisioni inaspettate, ma funzionali.

Lucca, 20 gennaio 2026 – Succede anche questo. Che le difficoltà e le asprezze della vita quotidiana, nella fattispecie il caro affitti, accorcino le distanze tra ex coniugi e sotterrino le amarezze nel nome di un obiettivo comune, imperante: far fronte alle spese. Non c'è nulla di cui stupirsi di fronte a un mercato a cifre stellari che trova impotente una famiglia normale. Gli ex coniugi tornano insieme. La signora Rossana Francioni non chiede assistenzialismo, però denuncia a chiare lettere una situazione che non va bene per nessuno, se non per i proprietari delle case. "Non ambisco a un alloggio popolare, so che se metto insieme quello che posso fare io con la pensione del mio ex marito possiamo arrivare a pagare un affitto di una casa in cui potrei ospitare anche la persona disabile che attualmente assisto - premette -.

