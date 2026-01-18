Atle Lie McGrath guida lo slalom di Wengen dopo la prima manche, mantenendo un vantaggio sui principali concorrenti. Alex Vinatzer arriva al traguardo con la possibilità di rimontare nella seconda run, offrendo un risultato incerto e interessante per l’esito della gara.

Atle Lie McGrath mette nel mirino la vittoria nello slalom di Wengen. Dopo la prima manche il norvegese è in testa alla classifica con un buon vantaggio su tutti gli avversari. Una prima parte di gara complicata per Alex Vinatzer e Tommaso Sala, che cercavano il riscatto dopo alcune gare opache e avranno bisogno di una bella rimonta nella seconda manche. McGrath ha fatto la differenza soprattutto nel tratto finale dopo l’ultimo dosso, riuscendo a portare grande velocità al traguardo. Alle sue spalle la coppia formata dal connazionale Henrik Kristoffersen e dallo svizzero Loic Meillard, entrambi separati di 40 centesimi dal norvegese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - McGrath comanda lo slalom di Wengen. Alex Vinatzer arriva al traguardo: può rimontare

Loic Meillard comanda lo slalom di Val d’Isere. Rinasce Tommaso Sala, Vinatzer deve rimontare

Loic Meillard guida la classifica dopo la prima manche dello slalom di Val d’Isere, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Mentre il pubblico attende la seconda run, i protagonisti si preparano a sfidarsi per la vittoria, con Tommaso Sala in risalita e Vinatzer pronto a rimontare.

LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: McGrath davanti, Vinatzer per il riscatto

Segui in tempo reale lo slalom gigante di Wengen 2026, con McGrath in testa e Vinatzer alla ricerca di una buona prestazione. Aggiorna la diretta per gli ultimi sviluppi e i risultati aggiornati. La gara si svolge oggi, con partenze a partire dalle 10.

Eurosport Italia. . Clement Noel comanda lo slalom in Alta Badia sulla Gran Risa dopo la prima manche (53.30) Alle sue spalle del francese ci sono McGrath (+0.09) e Meillard (+0.26) #EurosportSCI - facebook.com facebook

HENRIK KRISTOFFERSEN AL COMANDO Il norvegese davanti a tutti dopo la prima manche dello slalom speciale di Adelboden (56.65) Alle sue spalle il connazionale Atle Lie McGrath (+0.28) e il finlandese Eduard Hallberg (0.29) #EurosportSCI x.com