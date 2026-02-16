Lo sci azzurro maschile non pervenuto Vinatzer spietato con se stesso | Devo essere più bastardo | sono il perdente di questi Giochi

Da open.online 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Vinatzer ha concluso bruscamente la sua gara di slalom ai Giochi Olimpici, senza riuscire a completarla. La sua discesa, iniziata con speranze, si è fermata dopo soli 23 secondi, quando ha perso l’equilibrio a metà percorso. Vinatzer, che partiva con il numero 14, si è trovato subito in difficoltà e ha scivolato dopo aver evitato un altro errore poco prima. La gara si è conclusa così in modo deludente, lasciando l’atleta molto arrabbiato con se stesso.

È durata appena 23 secondi la gara di slalom di Alex Vinatzer. L’azzurro, partito con il pettorale numero 14, scivola a metà percorso della prima manche dopo che si era salvato poche porte prima da un altro errore. Il 26enne altoatesino saluta così l’ Olimpiade di Milano Cortina 2026: una scivolata nella prima manche dello slalom e il sipario che cala su Giochi complicati, segnati da errori e occasioni mancate. Dopo il gigante e la combinata, anche la sua specialità lo tradisce. Ma l’azzurro non cerca alibi. Si ferma davanti ai microfoni e si assume tutto il peso della delusione. «Nevicava, non era facile ma le condizioni sono uguali per tutti ».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Vinatzer: "Sono uno dei perdenti di questi Giochi, devo diventare più bastardo"

Vinatzer si sente uno dei sconfitti di questi Giochi e dice di dover diventare più furbo.

Sci alpino, l’Italia maschile brilla in questi mesi. Velocità protagonista, Vinatzer ha svoltato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Pettorali di partenza dello slalom maschile del 16 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Dominik Paris perde uno sci e il suo SuperG olimpico finisce dopo soltanto poche porte. Il video da Bormio; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa maschile e seconda prova femminile, startlist, streaming.

lo sci azzurro maschileCoppa del mondo di sci, slalom gigante maschile a Schladming: i risultatiLo svizzero Loic Meillard si aggiudica lo slalom gigante notturno di Schladming (Austria). Subito dopo il brasiliano Pinheiro Braathen che è secondo a 73 centesimi, terzo gradino del podio per il ... sport.sky.it

lo sci azzurro maschileGiovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia all’oro nel segno dell’amico FranzosoDue vittorie storiche in due settimane e la dedica all'amico scomparso Matteo Franzoso: l'ascesa di Giovanni Franzoni, nuovo simbolo dello sci azzurro ... ilfattoquotidiano.it