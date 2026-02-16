Lo sci azzurro maschile non pervenuto Vinatzer spietato con se stesso | Devo essere più bastardo | sono il perdente di questi Giochi

È durata appena 23 secondi la gara di slalom di Alex Vinatzer. L'azzurro, partito con il pettorale numero 14, scivola a metà percorso della prima manche dopo che si era salvato poche porte prima da un altro errore. Il 26enne altoatesino saluta così l' Olimpiade di Milano Cortina 2026: una scivolata nella prima manche dello slalom e il sipario che cala su Giochi complicati, segnati da errori e occasioni mancate. Dopo il gigante e la combinata, anche la sua specialità lo tradisce. Ma l'azzurro non cerca alibi. Si ferma davanti ai microfoni e si assume tutto il peso della delusione. «Nevicava, non era facile ma le condizioni sono uguali per tutti». Vinatzer si sente uno dei sconfitti di questi Giochi e dice di dover diventare più furbo.