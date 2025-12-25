Sci alpino l’Italia maschile brilla in questi mesi Velocità protagonista Vinatzer ha svoltato
Si sta per chiudere la prima parte di stagione ed è tempo di un bilancio per la squadra maschile di sci alpino. C’è ancora l’inedito superG di Livigno che può regalare la prima vittoria stagionale, ma senza alcun dubbio finora questi due mesi di gare sono stati decisamente positivi per gli azzurri. Un dato è già molto importante, visto che l’Italia è riuscita a conquistare un podio in tre delle quattro specialità, sfiorandolo in slalom con il quarto posto di Alex Vinatzer in Val d’Isere. Proprio Vinatzer è stato forse il protagonisti principale di questi mesi. C’è stata una vera e propria svolta nella carriera dell’altoatesino, mai così continuo come in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Sci alpino, i convocati dell’Italia per Copper. Paris e Casse i riferimenti nella velocità, Vinatzer in gigante
Leggi anche: Slalom maschile di Levi vinatzer guida l’Italia nella gara di sci alpino in diretta streaming
Sci alpino l’Italia femminile ha pagato gli infortuni Goggia si è sbloccata sorpresa Della Mea; Quanti posti avrà l’Italia nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Le quote attuali per donne e uomini; Sci alpino chi verrà convocato per l’Italia alle Olimpiadi? Tra certezze ballottaggi e quote a disposizione.
Sci alpino, la classifica per nazioni: Italia sul podio tallonata dagli Stati Uniti - Al termine dello slalom speciale maschile dell'Alta Badia è stata aggiornata anche la classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2025- oasport.it
Coppa del mondo di sci, Slalom maschile in Alta Badia: vince McGrath. Vinatzer 10° - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom maschile in Alta Badia: vince McGrath. sport.sky.it
Sci alpino oggi in tv, slalom maschile in Alta Badia: a che ora e dove vederlo in diretta - Lo slalom speciale maschile in Val Badia si disputa oggi, lunedì 22 dicembre, con prima manche alle 10 e seconda alle 13:30 e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e RaiSport in base alle ... today.it
La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Italia! Saranno nove gli azzurri al cancelletto di partenza del super-G di Livigno di sabato 27 dicembre. https://bit.ly/4sasrfV #RoadToMilanoCortina2026 FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook
La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Italia! Saranno nove gli azzurri al cancelletto di partenza del super-G di Livigno di sabato 27 dicembre. bit.ly/4sasrfV #RoadToMilanoCortina2026 @Fisiofficial x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.