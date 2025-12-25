Sci alpino l’Italia maschile brilla in questi mesi Velocità protagonista Vinatzer ha svoltato

Si sta per chiudere la prima parte di stagione ed è tempo di un bilancio per la squadra maschile di sci alpino. C’è ancora l’inedito superG di Livigno che può regalare la prima vittoria stagionale, ma senza alcun dubbio finora questi due mesi di gare sono stati decisamente positivi per gli azzurri. Un dato è già molto importante, visto che l’Italia è riuscita a conquistare un podio in tre delle quattro specialità, sfiorandolo in slalom con il quarto posto di Alex Vinatzer in Val d’Isere. Proprio Vinatzer è stato forse il protagonisti principale di questi mesi. C’è stata una vera e propria svolta nella carriera dell’altoatesino, mai così continuo come in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

