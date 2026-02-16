Livorno saluta Federico Frusciante | custode del Videodrome un’epoca del cinema e della critica locale svanita
Federico Frusciante è morto domenica 15 febbraio nella sua casa di via San Carlo, lasciando un vuoto nel mondo del cinema a Livorno. La sua scomparsa colpisce profondamente chi ha conosciuto la passione con cui aveva dedicato anni alla promozione del Videodrome, un luogo simbolo per gli amanti del cinema e della critica nella città. La sua morte, all’età di 52 anni, sorprende amici e colleghi, che ricordano la sua energia e il ruolo di punto di riferimento per molti appassionati.
Livorno saluta Federico Frusciante, custode di un cinema che non c'è più. Livorno piange la scomparsa di Federico Frusciante, figura iconica del cinema e della critica locale, spentosi improvvisamente domenica 15 febbraio nella sua abitazione di via San Carlo, all'età di 52 anni. Per oltre vent'anni, il suo Videodrome è stato un punto di riferimento culturale per generazioni di appassionati, un luogo di dibattito e scoperta cinematografica che oggi lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale cittadino. Il Videodrome: un tempio del cinema in un'epoca di cambiamenti. Il Videodrome, aperto per 23 anni, era molto più di un semplice negozio di noleggio VHS.
