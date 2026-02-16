Livorno saluta Federico Frusciante | custode del Videodrome un’epoca del cinema e della critica locale svanita

Livorno saluta Federico Frusciante, custode di un cinema che non c’è più. Livorno piange la scomparsa di Federico Frusciante, figura iconica del cinema e della critica locale, spentosi improvvisamente domenica 15 febbraio nella sua abitazione di via San Carlo, all’età di 52 anni. Per oltre vent’anni, il suo Videodrome è stato un punto di riferimento culturale per generazioni di appassionati, un luogo di dibattito e scoperta cinematografica che oggi lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale cittadino. Il Videodrome: un tempio del cinema in un’epoca di cambiamenti. Il Videodrome, aperto per 23 anni, era molto più di un semplice negozio di noleggio VHS.🔗 Leggi su Ameve.eu

Federico Frusciante, noto youtuber e appassionato critico cinematografico, è morto improvvisamente nella sua casa di Livorno, lasciando sgomento tra amici e follower.

Federico Frusciante è morto a 52 anni a Livorno a causa di un improvviso problema di salute.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lutto a Livorno, è morto Federico Frusciante: critico cinematografico e storico titolare di Videodrome, aveva 52 anni; E' morto Federico Frusciante, aveva 52 anni; Addio a Federico Frusciante, da oggi l’ultimo saluto; Livorno piange la scomparsa di Federico Frusciante.

Morto Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber. Aveva 52 anniPunto di riferimento online, tra YouTube e social, per le sue recensioni cinematografiche e le analisi capaci di coinvolgere gli utenti spaziando fino alle 'nicchie' del cinema indipendente ... lanazione.it

È morto Federico Frusciante, chi era lo youtuber e critico cinematografico e la causa della morteDomenica 15 febbraio 2026 è morto Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico che da anni era un punto di riferimento nel settore ... libero.it

La scomparsa di Federico Frusciante, morto il 15 febbraio 2026 a 52 anni, lascia un vuoto profondo non solo nel mondo della critica cinematografica ma anche nella cultura musicale. Critico, divulgatore e musicista post-punk con i Superficie213, Frusciante è facebook