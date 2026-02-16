Livorno in lutto | morto lo youtuber Federico Frusciante voce libera del cinema e anima di Videodrome

Federico Frusciante, noto youtuber e appassionato critico cinematografico, è morto improvvisamente nella sua casa di Livorno, lasciando sgomento tra amici e follower. La notizia si è diffusa velocemente nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, quando si è scoperto che il suo cuore si era fermato in modo inatteso. Frusciante, conosciuto per la sua voce schietta e il suo amore per il cinema, aveva 35 anni e abitava in via San Carlo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità locale, dove era molto stimato.

Livorno sotto choc per la morte di Federico Frusciante. La notizia si è diffusa rapidamente nel pomeriggio di domenica 15 febbraio: Federico Frusciante è morto improvvisamente nella sua abitazione di via San Carlo, a Livorno. Aveva 52 anni, compiuti lo scorso agosto. Un malore lo ha strappato all’affetto della moglie Eleonora, dei familiari e di una comunità – cittadina e digitale – che da anni lo considerava un punto fermo. Non solo per la competenza, ma per l’indipendenza di giudizio e la coerenza mai negoziata. Dal Videodrome al web: una vita controcorrente. Nato a Pontedera nel 1973, a 25 anni Frusciante aveva aperto a Livorno un negozio di noleggio film destinato a diventare un’istituzione: il Videodrome, nome ispirato all’omonimo film di David Cronenberg del 1983. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Livorno in lutto: morto lo youtuber Federico Frusciante, voce libera del cinema e anima di Videodrome Lutto a Livorno, è morto Federico Frusciante: critico cinematografico e storico titolare di Videodrome, aveva 52 anni Federico Frusciante è morto a 52 anni a Livorno a causa di un improvviso problema di salute. Morto Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber. Aveva 52 anni Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, è morto a causa di una malattia improvvisa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lutto a Livorno, è morto Federico Frusciante: critico cinematografico e storico titolare di Videodrome, aveva 52 anni; Livorno piange Luciano Perullo: tifosissimo Libertas e simbolo del Palio marinaro; E’ morto Federico Frusciante, aveva 52 anni; Morto Federico Frusciante critico cinematografico e youtuber Aveva 52 anni. Livorno piange Luciano Perullo: tifosissimo Libertas e simbolo del Palio marinaroLIVORNO. Il suo cuore batteva per la Libertas: non c’era partita di basket che non si perdeva. Lutto per la scomparsa di Luciano Perullo, morto il 6 febbraio in ospedale a 76 anni. Cresciuto in Borgo, ... msn.com La redazione di CiakClub si stringe intorno ai familiari e gli amici di Federico Frusciante, venuto a mancare nella giornata di oggi. Porgiamo le nostre condoglianze e diamo un ultimo saluto al critico scomparso. Abbiamo accolto la notizia con dolore e increduli facebook