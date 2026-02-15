Lutto a Livorno è morto Federico Frusciante | critico cinematografico e storico titolare di Videodrome aveva 52 anni

Federico Frusciante è morto a 52 anni a Livorno a causa di un improvviso problema di salute. La sua scomparsa ha lasciato senza parole amici e clienti di Videodrome, il negozio di film che aveva aperto più di vent'anni fa e che rappresentava un punto di ritrovo per appassionati di cinema in città.

Per oltre venti anni ha noleggiato film a tutta Livorno, poi le recensioni sul web seguite da centinai di migliaia di follower: è sgomento in città Profondo lutto a Livorno per l'improvvisa morte di Federico Frusciante, apprezzatissimo critico cinematografico e storico titolare del negozio di film a noleggio Videodrome, per oltre venti anni punto di riferimento per migliaia di livornesi prima della chiusura nel 2022. Frusciante, 52 anni compiuti lo scorso agosto, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, in seguito a un malore tra le mura di casa, in via San Carlo, lasciando nello sconforto la moglie Eleonora, i parenti tutti e una città intera che, di lui, ne stimava competenza e schiettezza.🔗 Leggi su Livornotoday.it Lutto al Tg 5, è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anni È venuto a mancare Gianluigi Armaroli, noto inviato del Tg5 con una lunga carriera nel giornalismo. Lutto in città, muore per un malore Doriana Carpinetti. Aveva 52 anni Grosseto piange la scomparsa di Doriana Carpinetti, impiegata amministrativa presso la Farmacia Severi, venuta a mancare improvvisamente all’età di 52 anni a causa di un malore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Livorno piange Luciano Perullo: tifosissimo Libertas e simbolo del Palio marinaro; Ai Quattro Mori Volare senz'ali: spettacolo all'insegna del divertimento e solidarietà; Assalto al portavalori in Toscana, la banda dei sardi ha nascosto il bottino da 3 milioni: chiuse le indagini – Tutti i nomi; Orte si ferma per l'ultimo saluto a Francesco Maria Carbonaro: lutto cittadino e partecipazione diffusa. Federico Frusciante vi mostra il Box Complete Edition di Battle Royale, di cui potete acquistare una copia ( FINO AD ESAURIMENTO SCORTE) a questo LINKhttps://www.cgtv.it/film-dvd/battle-royale-directors-cut/ facebook