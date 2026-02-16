Il tecnico Venturato afferma che il Livorno ha perso punti importanti nella partita contro la Pianese, giocata domenica 15 febbraio, a causa di decisioni arbitrali discutibili. La squadra ha dominato il primo tempo, ma un episodio controverso ha influito sul risultato finale, lasciando gli amaranto con l’amaro in bocca. Venturato commenta che quei momenti hanno tolto alla sua squadra la possibilità di conquistare una vittoria che avrebbe dato più fiducia. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia qualche rimpianto tra i tifosi del Livorno.

Livorno, 16 febbraio 2026 – Sicuramente quella di ieri, domenica 15 febbraio, contro la Pianese è una partita che lascerà il segno nel percorso degli amaranto, come infatti aveva anticipato lo stesso Venturato la sfida contro i bianconeri di Piancastagnaio sarebbe stato un test di maturità importante che il Livorno ha superato solo a metà. La prestazione portata in campo dagli uomini di mister Venturato nel corso del primo tempo mancava infatti di qualcosa gli amaranto si sono ripresi nel secondo tempo quando ormai era troppo tardi. E' giusto però sottolineare come la sfida fra Livorno e Pinese sia stata in parte decisa dagli episodi, aspetto sul quale lo stesso Venturato si è concentrato nel post partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Livorno-Pianese, il post partita di Venturato: “Ci è stato tolto qualcosa”

Il Livorno ha perso 1-2 contro la Pianese all’Armando Picchi, a causa di un gol di Di Carmine che l’arbitro ha giudicato regolare.

Il Livorno ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque partite, un risultato che ha fatto salire la squadra in classifica.

