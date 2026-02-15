Serie C | Livorno-Pianese 1-2 Venturato | Gol di Di Carmine regolare oggi ci è stato tolto qualcosa
Il Livorno ha perso 1-2 contro la Pianese all’Armando Picchi, a causa di un gol di Di Carmine che l’arbitro ha giudicato regolare. La squadra di Venturato ha avuto difficoltà a trovare il ritmo fin dall’inizio, subendo due reti in prima frazione da Fabrizi e Bertini. Nonostante un tentativo di reazione nella ripresa, con il gol di Panaioli, non sono riusciti a recuperare.
Amaranto sconfitti al Picchi dai bianconeri. Il tecnico: "Commesse alcune ingenuità nel primo tempo, ma nella ripresa potevamo pareggiarla" Un Livorno spento e stanco, all'Armando Picchi, si è arreso per 1-2 alla Pianese. Gli amaranto, dopo aver chiuso la prima frazione sotto di due reti (in gol, per i bianconeri, Fabrizi e Bertini), hanno provato a reagire nella ripresa accorciando le distanze con Panaioli senza però riuscire ad agganciare il pareggio. “Quando si gioca a distanza così ravvicinata - ha dichiarato al termine della gara il tecnico Roberto Venturato -, schierare elementi più freschi era un'idea che poteva dare un certo tipo di risultato.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Il Livorno ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque partite, un risultato che ha fatto salire la squadra in classifica.
