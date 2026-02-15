Serie C | Livorno-Pianese 1-2 Venturato | Gol di Di Carmine regolare oggi ci è stato tolto qualcosa

Il Livorno ha perso 1-2 contro la Pianese all’Armando Picchi, a causa di un gol di Di Carmine che l’arbitro ha giudicato regolare. La squadra di Venturato ha avuto difficoltà a trovare il ritmo fin dall’inizio, subendo due reti in prima frazione da Fabrizi e Bertini. Nonostante un tentativo di reazione nella ripresa, con il gol di Panaioli, non sono riusciti a recuperare.