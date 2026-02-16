Livorno malore fatale a casa | 52enne deceduto nonostante il pronto intervento dei soccorsi Indagini in corso
A Livorno, un uomo di 52 anni è morto improvvisamente a casa sua a causa di un malore improvviso. Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori, il suo cuore ha cessato di battere. La tragedia si è verificata ieri pomeriggio in via San Carlo, quando i vicini hanno chiamato i soccorsi dopo averlo trovato in difficoltà. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause del decesso.
Tragedia a Livorno: uomo di 52 anni colpito da malore fatale in casa. Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Livorno, in via San Carlo, dove un uomo di 52 anni è deceduto a causa di un improvviso malore. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza della Svs e un’automedica del 118, i medici non sono riusciti a salvarne la vita. La notizia ha destato sgomento nella comunità locale. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio. Gli operatori del 118 hanno ricevuto una chiamata urgente che segnalava un malore improvviso in un’abitazione di via San Carlo.🔗 Leggi su Ameve.eu
