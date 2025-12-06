Tragedia in casa 48enne colta da un malore fatale Inutili i soccorsi
JESI - Il personale sanitario intervenuto nella notte non ha potuto fare altro che constatare il decesso seguente a un malore improvviso. La tragedia si è consumata nella notte, in un'abitazione di Jesi, dove una donna di 48 anni è venuta improvvisamente a mancare. L'allarme dato dai familiari ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggo. . Il parto in casa, poi la tragedia. È successo a #Padova all'alba di giovedì 4 dicembre, quando una donna stava per dare alla luce il suo figlioletto in casa, con al suo fianco solo il suo compagno: qualcosa però è andato storto durante il parto, e poco do - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Venticano, 48enne trovato morto a ridosso dell’A16 - Di lui la famiglia non aveva notizie dal giorno prima quando era uscito di casa per fare un giro in moto. Riporta ilmattino.it