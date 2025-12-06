Tragedia in casa 48enne colta da un malore fatale Inutili i soccorsi

Anconatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI - Il personale sanitario intervenuto nella notte non ha potuto fare altro che constatare il decesso seguente a un malore improvviso. La tragedia si è consumata nella notte, in un'abitazione di Jesi, dove una donna di 48 anni è venuta improvvisamente a mancare. L'allarme dato dai familiari ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Tragedia a Venticano, 48enne trovato morto a ridosso dell’A16 - Di lui la famiglia non aveva notizie dal giorno prima quando era uscito di casa per fare un giro in moto. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Casa 48enne Colta