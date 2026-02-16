LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione del fuggitivo

Il gruppo del UAE Tour 2026 sta seguendo da vicino il corridore Dillier, che ieri ha tentato di allungare in fuga, ma ora il suo vantaggio si riduce a soli nove secondi. Oggi, durante la tappa, gli atleti si stanno avvicinando allo sprint intermedio, e la corsa si fa più intensa. I ciclisti cercano di controllare la situazione, pronti a reagire a ogni mossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:51 I corridori si avvicinano allo sprint intermedio. 11:48 Il vantaggio di Dillier diminuisce a soli 9". 11:45 La UAE Team Emirates-XRG tira in testa al gruppo. Si lavora per lanciare in volata Molano? 11:42 Al secondo posto di questa graduatoria c'è il Team Visma Lease a Bike con cinque. 11:39 La Uno-X Mobility, con sette, è la squadra che vanta il maggior numero di debuttanti in questa edizione della corsa. 11:36 Continua a diminuire il vantaggio di Dillier. Il margine dell'elvetico è ora di soli 33". 11.33 La velocità media aggiornata è di 45,6 chilometri orari.