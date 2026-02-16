LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan a caccia della prima maglia di leader

Oggi, durante la prima tappa dell’UAE Tour 2026, Milan cerca di conquistare la prima maglia di leader, dopo aver mostrato un buon ritmo nelle prime fasi della gara. La corsa si svolge tra la Madinat Zayed Majlis e Liwa Palace, lungo un percorso di 144 chilometri. I ciclisti affrontano salite e discese che potrebbero favorire gli attaccanti, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa dell’UAE Tour 2026, la Madinat Zayed Majlis- Liwa Palace di 144 chilometri. Si apre un’intensa settimana di gare con una frazione che sembra destinata alle ruote veloci. Occasione propizia per Jonathan Milan, a caccia del successo e della prima maglia di leader della generale. La grande novità dell’edizione di quest’anno è rappresentata dall’assenza di Tadej Pogacar. Il vincitore dello scorso anno ha infatti deciso di apportare una piccola modifica all’abituale calendario delle ultime stagioni e continuerà a lavorare per perfezionare la sua preparazione in vista dell’esordio stagionale previsto il prossimo 7 Marzo alle Strade Bianche. 🔗 Leggi su Oasport.it

