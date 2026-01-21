tour down under 2026 tobias lund andresen conquista la prima tappa e la maglia di leader

Al Tour Down Under 2026, Tobias Lund Andresen si è aggiudicato la prima tappa in linea, conquistando anche la maglia di leader della corsa. L’atleta del Decathlon CMA CGM Team ha vinto in volata sulla lunga frazione di 120 km, partendo e arrivando a Tanunda, in Australia. Questo risultato segna un inizio promettente per la manifestazione, confermando la competitività del ciclista danese.

Colpo doppio per il danese Tobias Lund Andresen al Tour Down Under 2026 di ciclismo su strada: l’alfiere del Decathlon CMA CGM Team si impone in volata nella prima tappa in linea, con partenza ed arrivo a Tanunda (Australia), lunga 120.6 km, e, grazie agli abbuoni, balza anche in vetta alla classifica generale. La frazione vive di una lunga attesa verso l’esito più scontato, quello della volata a ranghi compatti, anche se i favoriti della vigilia, Matthew Brennan, del Team VismaLease a Bike, e Sam Welsford, della Ineos Grenadiers, rispettivamente secondo e terzo al traguardo, si fanno beffare dalla tattica del Decathlon CMA CGM Team. 🔗 Leggi su Oasport.it

