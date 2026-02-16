LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Dillier consolida il vantaggio sul gruppo

Silvan Dillier, corridore svizzero della Alpecin-Premier Tech, mantiene il comando della tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver aumentato il suo margine sul gruppo. Dillier ha attaccato con decisione e ora si trova in testa, mentre gli altri ciclisti cercano di recuperare terreno. La corsa si svolge lungo le strade di Dubai, con il pubblico che applaude lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:13 Al momento guida la corsa lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech. 11:10 Da seguire con particolare interesse anche il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates-XRG, gli olandesi Fabio Jakobsen e Casper van Uden della Team Picnic PostNL. 11:07 Tra i candidati al successo finale figurano gli italiani Daniel Skerl della Bahrain-Victorious, Alberto Dainese della Soudal Quick-Step e Matteo Malucelli della XDS Astana Team. 11:04 Milan dovrà guardarsi da una nutrita schiera di rivali per riuscire a trionfare. 11:01 Sembrano essere due i candidati al successo finale: il messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG e il belga Remco Evenepoel della Red Bull – BORA – hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il ciclista svizzero Dillier ha preso il comando della tappa di oggi al UAE Tour 2026, grazie a una fuga riuscita durante la corsa.

Oggi, durante la prima tappa dell’UAE Tour 2026, Milan cerca di conquistare la prima maglia di leader, dopo aver mostrato un buon ritmo nelle prime fasi della gara.

RECORRIDO UAE TOUR 2026: El Desierto Arde con Vingegaard, Remco y Del Toro

