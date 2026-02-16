LIVE Sinner-Machac ATP Doha 2026 in DIRETTA | tra poco il ritorno del n2 del mondo

Rafael Sinner entra in campo a Doha, dopo aver vinto il suo primo match in modo combattuto, a causa di un avversario che ha mostrato colpi sorprendenti. Con il suo stile aggressivo, il giovane tennista italiano si prepara a affrontare Machac, un avversario noto per i colpi imprevedibili e per le performance brillanti nelle giornate di forma migliore. La partita si svolge sul cemento del Qatar, con il pubblico appassionato che aspetta di vedere se Sinner riuscirà a superare subito questa prima prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 Sul cemento del Qatar inizia il cammino del n.2 del mondo e l’esordio è subito complicato, contro un giocatore imprevedibile e in grado di esprimere un tennis scintillante nelle giornate di particolare vena. 17.00 Buona sera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tomas Machac, valido per il primo turno dell’ATP500 di Doha. 15.27 Il ceco Jakub Mensik si è imposto contro il britannico Jan Choinski con lo score di 6-7 (6) 6-2 6-4. Sinner, dunque, sarà in campo non prima delle 17:30 contro Machac. 14.41 Andranno al terzo set il ceco Mensik e il britannico Choinski, nel match che precede la sfida tra Jannik Sinner e Tomas Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it

