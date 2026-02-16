LIVE Sinner-Machac ATP Doha 2026 in DIRETTA | esordio davvero complicato

Jannik Sinner affronta Tomas Machac nel primo turno dell’ATP Doha 2026, un incontro difficile che si è rivelato molto impegnativo fin dall’inizio. Sinner, che voleva iniziare bene il torneo, ha incontrato subito resistenza da parte dell’avversario, che ha mostrato grande determinazione in campo. La partita si svolge in un’atmosfera tesa, con il pubblico che segue ogni scambio con attenzione.

Come seguire Sinner-Machac in tvstreaming – Il tabellone di Jannik Sinner a Doha Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tomas Machac, valido per il primo turno dell'ATP500 di Doha. Sul cemento del Qatar inizia il cammino del n.2 del mondo e l'esordio è subito complicato, contro un giocatore imprevedibile e in grado di esprimere un tennis scintillante nelle giornate di particolare vena. Il ceco, infatti, è un tennista abbastanza completo, in grado di giocare con estrema facilità con entrambi i colpi (dritto e rovescio) e soprattutto trovando grandi soluzioni dal lato sinistro.

Jannik Sinner affronterà il ceco Machac all'esordio all'ATP di Doha, dopo aver scoperto oggi, sabato 14 febbraio, il suo percorso nel tabellone.

