ATP di Doha i sorteggi delle partite | Sinner verso l’esordio con il ceco Machac

Jannik Sinner affronterà il ceco Machac all'esordio all'ATP di Doha, dopo aver scoperto oggi, sabato 14 febbraio, il suo percorso nel tabellone. La scelta del suo primo avversario deriva dalla posizione nel sorteggio, che lo ha collocato contro un avversario giovane e pronto a sorprendere. Sinner si sta concentrando sulla preparazione per questa sfida, che si svolgerà tra pochi giorni nel torneo qatariota.

Doha – Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro si prepara all'esordio all'Atp 500 di Doha e oggi, sabato 14 febbraio, ha conosciuto il tabellone, e tutti i potenziali avversari, del torneo qatariota. Sinner esordirà nel primo turno contro il ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo, battuto da Lorenzo Musetti nel terzo turno degli Australian Open 2026. Ad attenderlo agli ottavi di finale ci sarà invece con ogni probabilità l'australiano Alexei Popyrin, mentre ai quarti Sinner potrebbe affrontare uno tra il ceco Jakub Mensik, reduce dal ritiro per un problema fisico nello Slam di Melbourne, e il cinese Zhang.