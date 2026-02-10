LIVE Paolini-Sakkari WTA Doha 2026 in DIRETTA | esordio subito complicato

Oggi a Doha va in scena l’esordio di Jasmine Paolini nel Master 1000. La tennista italiana affronta subito una partita difficile contro Sakkari, e i tifosi sono già in tensione. La partita è appena iniziata e le emozioni si fanno sentire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'esordio della nostra portacolori Jasmine Paolini al Master 1000 di Doha. Torneo sicuramente importante per la classe '96 che potrebbe mettere un'importante punto esclamativo a un inizio di stagione, per alcuni aspetti, non ai livelli per i quali la toscana ci ha abituati ad assistere nelle ultimi due anni. "Jas" ha tutta la voglia e la buona volontà di riscattarsi dalla delusione australiana, dove nel primo Grand Slam della stagione ha perso contro l'astro nascente Jovic in due set.

