LIVE Sinner-Machac ATP Doha 2026 in DIRETTA | il n2 del mondo affronta un rivale insidioso tra poco si comincia

Jannik Sinner affronta Machac a Doha, causa la sua voglia di riscattarsi dopo le ultime sconfitte in ATP 2026. Il match si svolge sul campo centrale, dove il pubblico aspetta di vedere se il giovane italiano riuscirà a mantenere alta la concentrazione. Tra pochi minuti, il duello tra i due comincerà, con Sinner deciso a mettere in mostra le sue migliori qualità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Dritto che però è anche un po’ il termometro della situazione per quanto riguarda Sinner, soprattutto in termini di profondità. Un colpo deficitario, per esempio, nella sfida in Australia contro Djokovic. 17.21 Probabile che Jannik andrà a stimolare soprattutto il dritto del ceco, essendo un colpo che Machac fatica maggiormente a controllare, rischiando sovente l’errore. 17.19 Sarà interessante capire se Sinner apporterà qualche variazione in più rispetto al solito spartito, anche per rendersi più imprevedibile nello sviluppo del suo tennis. 17.17 Più complicata, per evoluzione, la partita sul cemento asiatico in cui il ceco mise in mostra proprio quel tennis che gli permise di piegare nel suo cammino anche l’attuale n. 🔗 Leggi su Oasport.it

