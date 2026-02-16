LIVE Sinner-Machac 6-1 ATP Doha 2026 in DIRETTA | primo set dominato dal n2 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Doppio fallo ancora di Machac. 40-0 Out la risposta di Sinner, su una buona prima di Machac. 30-0 Grande giocata di Machac, col rovescio incrociato che mette in difficoltà l’azzurro. 15-0 Ottima prima di servizio a uscire di Machac, risponde in rete Sinner. Servizio-dritto micidiale per Sinner che si aggiudica in 26? il primo parziale sul 6-1. Prestazione convincente dell’altoatesino, al cospetto di un Machac confuso nell’impostazione del suo tennis. Bene Jannik alla battuta col 72% di prime in campo e l’85% dei punti vinti. 45 i quindici vinti con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner ha preso il comando nel match contro Machac a Doha, grazie a un break che lo ha portato avanti 4-1 nel primo set.

Rafael Sinner entra in campo a Doha, dopo aver vinto il suo primo match in modo combattuto, a causa di un avversario che ha mostrato colpi sorprendenti.

Jannik Sinner torna in campo dopo la delusione in Australia per l'Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo, reduce dalla semifinale contro Djokovic a Melbourne, scende in campo

Dopo la semifinale agli Australian Open persa contro Djokovic, il numero 2 del mondo torna in campo per il primo turno del torneo 500 del Qatar

Sinner-Machac diretta 1-0, l'esordio di Jannik a Doha: orario, dove vederla in tv e precedenti x.com

È stata un'ottima partita, ho avuto le mie chance. A volte perdere è normale, ci sta," ha sottolineato Sinner dopo la semifinale persa agli Australian Open contro Djokovic. Il suo percorso riparte oggi a Doha, dove affronterà Tomas Machac nel primo turno dell'AT