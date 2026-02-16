LIVE Sinner-Machac 4-1 ATP Doha 2026 in DIRETTA | n2 del mondo avanti di un break

Jannik Sinner ha preso il comando nel match contro Machac a Doha, grazie a un break che lo ha portato avanti 4-1 nel primo set. Durante lo scambio, Sinner ha colpito con un passante di rovescio incrociato molto preciso, lasciando il pubblico senza parole. Il tennista italiano sembra in buona forma e pronto a chiudere il primo set con facilità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE In rete il passante di rovescio incrociato di Machac e Sinner si porta abbastanza agevolmente sul 4-1 in questo primo set. Da considerare il vento che sta disturbando il gioco dei due tennisti. 40-15 Trova bene la risposta d’incontro Machac e Sinner affossa la risposta in rete. 40-0 Altra seconda di servizio al corpo ficcante di Jannik e Machac spara fuori. 30-0 Grandissima seconda di servizio al corpo di Sinner e il ceco sbaglia. 15-0 Grande prima di servizio a uscire di Sinner. Arriva il vincente di rovescio lungolinea di Machac e 1-3 in questo 1° set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 4-1, ATP Doha 2026 in DIRETTA: n.2 del mondo avanti di un break

Rafael Sinner entra in campo a Doha, dopo aver vinto il suo primo match in modo combattuto, a causa di un avversario che ha mostrato colpi sorprendenti.

Jannik Sinner affronta Machac a Doha, causa la sua voglia di riscattarsi dopo le ultime sconfitte in ATP 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.