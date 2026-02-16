LIVE Sinner-Machac 6-1 6-4 ATP Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurro domina il ceco e approda agli ottavi di finale

Jannik Sinner ha vinto facilmente contro Machac nel torneo di Doha, portandosi agli ottavi di finale. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-1, 6-4, e questa vittoria rafforza la sua posizione nel torneo. Sinner ha mostrato un gioco solido e deciso fin dall’inizio, lasciando poco spazio all’avversario ceco. La sfida di oggi si è tenuta sul campo centrale, davanti a un pubblico appassionato.

18.59 E' tutto per la DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.58 Sinner, quindi, inizia bene il suo cammino in Qatar, avendo buone indicazioni dal suo tennis, considerando la sua prima partita. Contro l'australiano Popyrin, tipico Big Server, sarà necessario grande precisione in risposta. 18.56 Sinner ha concluso con 7 ace, 0 doppio falli, il 69% di prime di servizio in campo da cui ha ottenuto l'86% dei punti. Devastante con la seconda (1113), ovvero l'85% dei quindici ottenuti. Un bilancio in attivo di 21 vincenti e 9 errori non forzati. 40-15 Stecca col rovescio Sinner, in una giornata ventosa a Doha. 40-0 Grande rovescio incrociato, in uscita dal ... È stata un'ottima partita, ho avuto le mie chance. A volte perdere è normale, ci sta," ha sottolineato Sinner dopo la semifinale persa agli Australian Open contro Djokovic. Il suo percorso riparte oggi a Doha, dove affronterà Tomas Machac nel primo turno dell'AT