LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | torna Arianna Fontana nei 1000 Confortola outsider

Arianna Fontana torna in gara nei 1000 metri di short track alle Olimpiadi di Milano 2026, dopo aver subito un infortunio che ha messo a rischio la sua partecipazione. La campionessa italiana si prepara a sfidare i rivali, sperando di conquistare un’altra medaglia olimpica. Intanto, l’atleta Confortola si presenta come una possibile sorpresa, pronto a sorprendere gli avversari in questa competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. L ’anello di ghiaccio di Milano Cortina 2026 tornerà a illuminarsi per la quarta sessione di gare dello short track, una giornata che può indirizzare in maniera decisa il cammino azzurro nel torneo olimpico. Dopo le emozioni dei primi giorni, lo spettacolo dei pattini veloci entra sempre più nel vivo e l’Italia è chiamata a confermare quanto di positivo ha già mostrato davanti al proprio pubblico. Grande attenzione sui 1000 metri femminili, che ripartono dai riscontri incoraggianti delle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana ci riprova nei 1000 metri
Arianna Fontana tenta di conquistare nuovamente un podio nei 1000 metri di short track ai Giochi Olimpici di Milano, dopo aver ottenuto medaglie in passato.
LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Fontana, Confortola e Betti in semifinale nei 1000
Una super Lollobrigida vince il suo secondo oro, la segue la strepitosa Brignone con il podio più alto nel Super G. In serata Arianna Fontana conquista la sua 13esima medaglia. facebook
#Olimpiadilnvernali2026 Quando le Olimpiadi sono grazia Federica Brignone, Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida (e non solo) protagoniste ai Giochi di Giampaolo Mattei osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com