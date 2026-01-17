LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | Fontana Confortola e Betti in semifinale nei 1000

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle gare e le qualificazioni. Oggi, Fontana, Confortola e Betti sono in semifinale nei 1000 metri. Restate con noi per tutte le ultime notizie e risultati, aggiornati in diretta. La competizione prosegue con attenzione e senza interruzioni, mentre il ghiaccio viene preparato per le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:13 Circa una dozzina di minuti di pausa per consentire il rifacimento del ghiaccio. Si ripartirà dalle finali dei 1500 metri maschili. A tra poco! 14:11 Tutto regolare. E’ stata la transalpina a rischiare un sorpasso azzardato. Tre azzurre in semifinale. 14:10 Chiara Betti si aggiudica la batteria dinanzi ad Ollivier ma non esulta. L’italiana è consapevole di rischiare grosso avendo chiuso la porta alla francese Leveque. Giuria già in azione. 14:09 Siamo all’ultimo quarto di finale. In pista Chiara Betti. L’azzurra se la vedrà con Buric (CRO), Leveque (FRA), Ollivier (FRA) e Green (GBR). 🔗 Leggi su Oasport.it

