LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | Fontana Confortola e Betti in semifinale nei 1000

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle gare e le qualificazioni. Oggi, Fontana, Confortola e Betti sono in semifinale nei 1000 metri. Restate con noi per tutte le ultime notizie e risultati, aggiornati in diretta. La competizione prosegue con attenzione e senza interruzioni, mentre il ghiaccio viene preparato per le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:13 Circa una dozzina di minuti di pausa per consentire il rifacimento del ghiaccio. Si ripartirà dalle finali dei 1500 metri maschili. A tra poco! 14:11 Tutto regolare. E' stata la transalpina a rischiare un sorpasso azzardato. Tre azzurre in semifinale. 14:10 Chiara Betti si aggiudica la batteria dinanzi ad Ollivier ma non esulta. L'italiana è consapevole di rischiare grosso avendo chiuso la porta alla francese Leveque. Giuria già in azione. 14:09 Siamo all'ultimo quarto di finale. In pista Chiara Betti. L'azzurra se la vedrà con Buric (CRO), Leveque (FRA), Ollivier (FRA) e Green (GBR).

Europei short track 2026 oggi: orari 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, sabato 17 gennaio, andrà in scena la seconda giornata di gare degli Europei 2026 di short track. oasport.it

Short track: Europei, gran avvio per l'Italia nel day 1 di qualificazioni nei Paesi Bassi - Sono dieci gli atleti italiani impegnati nell’appuntamento che precede i Giochi Olimpici Invernali di Mil ... napolimagazine.com

I Campionati europei di short-track, ospitati dall'IJssportcentrum di Tilburg, si sono aperti in maniera positiva per la squadra azzurra, che nella giornata dedicata ai turni di qualificazione è andata vicina al percorso netto. A conti fatti, è mancato all'appello solam - facebook.com facebook

È tempo di Campionati Europei! Sarà Tilburg, Paesi Bassi, ad ospitare la rassegna continentale di short track in programma dal 16 al 18 gennaio. Dieci gli azzurri impegnati! Scopri tutto qui bit.ly/4aUD2pa @fisg_it x.com

