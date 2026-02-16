LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fontana in finale nei 1000! Staffetta maschile in finale Sighel avanza col brivido

Valentina Fontana si guadagna un posto in finale nei 1000 metri di short track ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, dopo aver ottenuto il miglior tempo nella semifinale. La gara si è disputata questa mattina, e la sua prestazione ha sorpreso gli spettatori, che avevano messo in dubbio la sua qualificazione. Intanto, nella staffetta maschile, le squadre di Corea, Paesi Bassi, Giappone e Belgio si sono sfidate per un posto in finale, con alcuni atleti che hanno affrontato momenti di difficoltà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20: Questi i protagonisti della seconda semifinale della staffetta maschile: 1 Repubblica di Corea 2 Paesi Bassi 3 Giappone 4 Belgio 12.19; Emozioni forti con Sighel che è riuscito a trovare nella penultima curva il pertugio giusto per superare una coriacea Cina che resta fuori dalla lotta per le medaglie 12.17: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE! CHE GARA INCREDIBILE! Due o tre volte negli ultimi quattro giri l'Italia si è trovata fuori dalla finale, gli azzurri hanno rischiato la caduta 12.15: Italia terza a 15 giri dalla fine 12.12: Tutto tranquillo nella prima parte di gara, Italia seconda alle spalle del Canada 12. Il cinese Liu ha vinto la batteria nella gara di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, causando l'eliminazione di alcuni favoriti e lasciando il pubblico senza fiato. Durante la gara di short track alle Olimpiadi 2026, Sighel è stato travolto dall'atleta ucraino, che lo ha sbattuto fuori pista senza possibilità di evitarlo.