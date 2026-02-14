LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Sighel travolto! Spechenhauser e Nadalini in semifinale! Tra poco Fontana nei 1000

Durante la gara di short track alle Olimpiadi 2026, Sighel è stato travolto dall’atleta ucraino, che lo ha sbattuto fuori pista senza possibilità di evitarlo. La collisione, avvenuta a 20.47, ha lasciato il pattinatore italiano a terra, incapace di muoversi. Nel frattempo, Spechenhauser e Nadalini si sono qualificati per le semifinali, mentre tra poco toccherà a Fontana nei 1000 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47: Sighel è stato letteralmente falciato dall'ucraino, non poteva spostarsi, semplicemente avrebbe dovuto smaterializzarsi per evitare l'ucraino. 20.45: Nooooooo! Viene squalificato l'olandese e avanzato l'ucraino che è stato fatto cadere. Decisione assurda 20.43: Vince Dubois davanti a Emons e Kim 20.42: Caduta per Handei che travolge Sighel che dovrebbe essere avanzato 20.39: E' il momento di Pietro Sighel nell'ultima batteria I protagonisti: 1 SIGHEL Pietro ITA 2 DUBOIS Steven CAN 3 EMONS Friso NED 4 KIM Brandon USA 5 EYBOG Daniil UZB 6 HANDEI Oleh UKR