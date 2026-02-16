LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fontana e Confortola in semifinale Sighel avanza col brivido

Il cinese Liu ha vinto la batteria nella gara di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, causando l’eliminazione di alcuni favoriti e lasciando il pubblico senza fiato. La corsa è stata molto combattuta, con il polacco Pigeon che ha tenuto duro contro il coreano Hwang, sfiorando la qualificazione. Fontana e Confortola si sono qualificati per la semifinale, mentre Sighel è passato con un brivido, dimostrando nervi saldi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32: Gara di testa per il cinese Liu che vince la batteria, dietro il polacco Pigeon, che resiste al ritorno del coreano Hwang 11.30: Questi i protagonisti della quarta batteria: 1 LIU Shaoang (CHN) 2 PIGEON Felix (POL) 3 HWANG Daeheon (KOR) 4 ANDERMANN Nicolas (AUT) 11.29: Se ne va da subito il canadese Dubois che vince la batteria davanti all'ungherese Moon 11.28: Questi i protagonisti della terza batteria: 1 DUBOIS Steven (CAN) 2 MIYATA Shogo (JPN) 3 NIKISHA Denis (KAZ) 4 MOON Wonjun (HUN) 11.26: Squalificato Akar, passano il turno Azhgaliyev e Sighel, secondo