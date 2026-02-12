LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | squalificato Sighel! Fontana in semifinale nei 500

La competizione di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina si anima con sorprese e squalifiche. Sighel viene escluso dopo un episodio controverso, mentre Fontana si qualifica per le semifinali nei 500 metri. Nel frattempo, Spechenhauser non riesce a conquistare la finale, arrivando terzo e cedendo il passo a Van’t Wout all’ultimo secondo. La gara resta ricca di emozioni e colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52: Niente da fare per l'azzurro Spechenhauser che è terzo per un soffio, superato nel finale da Van't Wout. Non ci sono ripescaggi e dunque non ci saranno italiani in semifinale nei 1000 20.49: C'è Spechenhauser al via dell'ultimo quarto: 1 Jens van 'T Wout NED 2 Luca Spechenhauser ITA 3 Rim Jongun KOR 4 Reinis Berzins LAT 5 Lin Xiaojun CHN 20.48: SQUALIFICATO SIGHEL! L'azzurro ha tagliato la strada al polacco Niewinski 20.45: Fiato sospeso perchè c'è un review con protagonista Sighel 20.44: PIETRO SIGHEL C'E'! L'azzurro controlla apparentemente e vince la gara precedendo il cinese Sun

