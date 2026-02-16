Arianna Fontana gareggia oggi alle 11 nel short track, determinata a conquistare un altro oro. La campionessa italiana affronta la competizione con l’obiettivo di aggiungere un altro successo alla sua lunga carriera, accompagnata da Elisa Confortola e Chiara Betti, che cercano di fare bene anche loro.

Arianna Fontana ha vinto 13 medaglie, eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti, icona della scherma azzurra. Vincendo una medaglia oggi sarebbe nella storia. In testa da sola. Si parte alle 11.17: per gli azzurri in batteria Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Pietro Sighel. In palio il pass per la finale. Si parte alle 11.00 con le fasi finali dei 1000 metri femminili. Occhi puntati su Arianna Fontana, con lei scendono in pista anche Elisa Confortola e Chiara Betti. A seguire semifinali e finali. I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Short Track: Arianna Fontana a caccia di un altro oro. Si parte alle 11

Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di short track 2026.

L’Italia conquista l’oro nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.