LIVE Short Track | Arianna Fontana a caccia di un altro oro Si parte alle 11
Arianna Fontana gareggia oggi alle 11 nel short track, determinata a conquistare un altro oro. La campionessa italiana affronta la competizione con l’obiettivo di aggiungere un altro successo alla sua lunga carriera, accompagnata da Elisa Confortola e Chiara Betti, che cercano di fare bene anche loro.
Arianna Fontana ha vinto 13 medaglie, eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti, icona della scherma azzurra. Vincendo una medaglia oggi sarebbe nella storia. In testa da sola. Si parte alle 11.17: per gli azzurri in batteria Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Pietro Sighel. In palio il pass per la finale. Si parte alle 11.00 con le fasi finali dei 1000 metri femminili. Occhi puntati su Arianna Fontana, con lei scendono in pista anche Elisa Confortola e Chiara Betti. A seguire semifinali e finali. I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana e staffetta maschile d’ORO! Spechenhauser argento e Nadalini bronzo nei 1000
Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di short track 2026.
Arianna Fontana e gli altri azzurri: chi sono gli eroi dello short track oro alle Olimpiadi 2026
L’Italia conquista l’oro nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: RECAP! La staffetta mista di short track vince la medaglia d'oro!; Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Infinita Fontana! E’ argento nei 500!!! Sighel squalificato; Short Track: Fontana d'argento nei 500! Raggiunto Mangiarotti, la più medagliata di sempre.
LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: torna Arianna Fontana nei 1000, Confortola outsiderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in ... oasport.it
Olimpiadi live: Constantini-Mosaner, bronzo nel curling. Short track, impresa italiana: oro nella staffetta mista con Fontana e Sighel. Delusione Goggia, cade nella discesa di ...Arianna Fontana alla 12esima medaglia olimpica. Sofia Goggia scivola durante la libera, per fortuna senza conseguenze fisiche. Mi dispiace per Della Mea. Amaro esordio per Giada D’Antonio. Giacomel ... sport.quotidiano.net
Milano-Cortina, le medaglie in palio oggi C’è lo short track ed il pattinaggio artistico a coppie #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com
MILANO CORTINA I Gli azzurri in gara il 16 febbraio. C'è Arianna Fontana. L'azzurra dello short track va per il record di medaglie, in serata tocca a Flora Tabanelli nel big air #ANSA - facebook.com facebook