LIVE Sci alpino Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA | Vinatzer subito fuori nella tormenta di neve

Samuel Kolega e Vinatzer sono usciti subito nella tempesta di neve durante il primo slalom maschile alle Olimpiadi. Kolega ha perso il controllo in partenza, mentre Vinatzer è scivolato già alla prima porta. La neve intensa rende difficile la gara e mette a rischio la permanenza degli atleti sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.31 Subito fuori anche il croato Samuel Kolega. 10.30 Il britannico Dave Ryding, nonostante l’esperienza, affonda a 3.74: 13°. Ancora due atleti prima di Tommaso Sala. 10.28 Anonimo lo svizzero Daniel Yule: 12mo a 3.28. I primi 4 sono racchiusi in 96 centesimi, ma attenzione a Marchant a 1.20. 10.26 Fuori il bulgaro Albert Popov. Già sei atleti non hanno terminato la prova, tra cui Braathen, Rassat e Vinatzer. 10.25 L’austriaco Michael Matt è nono a 2.20. Alla fine sono primi e secondi i due atleti partiti con pettorale n.1 e 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara di sci alpino maschile alle Olimpiadi viene interrotta a causa di una forte tormenta di neve che rende le piste troppo pericolose.

Vincenzo Vinatzer affronta la sua ultima chance negli Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto un punteggio che lo mette sotto pressione.

