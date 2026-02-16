LIVE Sci alpino Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA | ultima occasione per Vinatzer I pettorali di partenza

Vincenzo Vinatzer affronta la sua ultima chance negli Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto un punteggio che lo mette sotto pressione. Il nostro atleta parte con il pettorale numero 15, cercando di risollevare le sue speranze di medaglia durante lo slalom maschile a Bormio. La gara si svolge oggi, con la prima manche prevista alle 10, e il pubblico segue con attenzione ogni sua mossa sulla neve.

I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist dello slalom maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione dei migliori 30 dalle 13.30. I quattro azzurri al cancelletto di partenza della prima manche saranno Alex Vinatzer, che scatterà con il pettorale numero 14, Tommaso Sala, che prenderà il via con il 23, Tobias Kastlunger, che partirà con il 34, e Tommaso Saccardi, che scenderà con il 37.

Il nome di Braathen compare oggi in occasione del suo tentativo di bissare il successo ottenuto a gennaio, quando ha dominato lo slalom di Adelboden, spinto dalla voglia di conquistare una medaglia olimpica.

