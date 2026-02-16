LIVE Sci alpino Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA | si comincia possibili grandi sorprese

Alex Vinatzer entra in gara con il pettorale numero 9.52 durante lo slalom maschile alle Olimpiadi, dopo aver combattuto duramente per qualificarsi tra i migliori. Il suo obiettivo è mettere in mostra tutto il suo talento in una competizione che potrebbe riservare sorprese importanti. La gara è appena iniziata e le aspettative sono alte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.52 Alex Vinatzer è riuscito con fatica ad entrare nel primo gruppo di merito della WCSL. Non è stato però fortunato nel sorteggio. Poteva pescare un numero tra 8 e 15. Gli è toccato il 14. 9.49 La pista è facile: bisogna prendersi rischi importanti. Chi temporeggia, oggi non ha speranze. Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen sogna il bis dopo il titolo in gigante. Attenzione su questo tracciato al finlandese Eduard Hallberg. 9.45 L’Italia vanta ben 8 medaglie in slalom nella storia delle Olimpiadi. Gustavo Thoeni (argento nel 1972 e 1976), Rolando Thoeni (bronzo nel 1972), Piero Gros (oro nel 1976), Alberto Tomba (oro nel 1988, argento nel 1992 e 1994), Giuliano Razzoli (2010). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: si comincia, possibili grandi sorprese LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: possibili sorprese in arrivo. I pettorali di partenza Il gigante maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prende il via a Bormio, dove i concorrenti scenderanno sulla neve alle 10, dopo aver ricevuto i pettorali di partenza. LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: si comincia con la discesa Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino, gli atleti si sono sfidati nella combinata maschile. Il braciere olimpico accende le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: ultima occasione per Vinatzer. I pettorali di partenza; Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, domenica 15 febbraio; RECAP! Combinata ancora amara per l'Italia: Peterlini inforca mentre era da medaglia. LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la partenza. Vinatzer non ha nulla da perdereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.33 I pettorali di partenza: 1 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 2 512182 MEILLARD Loic ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv, slalom maschile Olimpiadi: orari, startlist, streamingÈ l'ultima opportunità per lasciare il segno e scrivere la storia. Il programma dello sci alpino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina si chiude con ... oasport.it Oggi occhi puntati soprattutto su bob, pattinaggio di figura, sci alpino slalom uomini, short track, salto con gli sci e sci acrobatico - facebook.com facebook Finali di sci alpino e pattinaggio di figura i clou in serata x.com