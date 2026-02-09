LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | si comincia con la discesa

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino, gli atleti si sono sfidati nella combinata maschile. La prima gara, la discesa, è iniziata alle 10.30, con i pettorali di partenza già disponibili. La competizione è in pieno svolgimento e i tifosi sono davanti agli schermi per seguire ogni minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.11 Alle 10.30 si svolgerà la prima manche con la discesa. Poi lo slalom alle 14.00. 10.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della combinata a squadre maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il programma e la startlist della combinata a squadre maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della combinata a squadre maschile in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la discesa si disputerà alle ore 10.30, mentre lo slalom si terrà alle 14.

