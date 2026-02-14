LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | possibili sorprese in arrivo I pettorali di partenza

Il gigante maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prende il via a Bormio, dove i concorrenti scenderanno sulla neve alle 10, dopo aver ricevuto i pettorali di partenza. La gara potrebbe riservare sorprese, con alcuni favoriti pronti a sfidarsi per il podio. Oggi i campioni affronteranno un percorso impegnativo, che potrebbe cambiare le sorti della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del gigante maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione dei migliori 30 dalle 13.30. I quattro azzurri al cancelletto di partenza della prima manche saranno Alex Vinatzer, che scatterà con il pettorale numero 12, Luca De Aliprandini, che prenderà il via con il 21, Tobias Kastlunger, che partirà con il 30, e Giovanni Franzoni, che scenderà con il 31. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi a Bormio si svolge il superG maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, si svolge la gara di gigante maschile di sci alpino, una prova decisiva che potrebbe regalare una medaglia importante alla squadra italiana.

