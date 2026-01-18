LIVE Sci alpino Slalom Wengen 2026 in DIRETTA | gran qualificazione per Saccardi Vinatzer deve rimontare Alle 13.00 la seconda manche

Segui in tempo reale lo slalom di Wengen 2026, con una qualificazione positiva di Saccardi e la sfida di Vinatzer per la rimonta. La seconda manche è prevista alle 13.00. Resta aggiornato cliccando sul link per le ultime notizie, i risultati e le novità sulla gara di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 I PETTORALI DI PARTENZA 11.26: Questa la classifcia finale della prima manche dello slalom di Wengen: 1 MCGRATH Atle Lie NOR 52.89 2 MEILLARD Loic SUI +0.40 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.40 4 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA +0.50 5 HAUGAN Timon NOR +0.90 6 NOEL Clement FRA +1.39 7 FELLER Manuel AUT +1.51 8 ZUBCIC Filip CRO +1.60 9 RODES Istok CRO +1.82 10 RASSAT Paco FRA +1.84 11 MATT Michael AUT +1.88 12 STRASSER Linus GER +1.91 13 PERTL Adrian AUT +1.99 14 GSTREIN Fabio AUT +2.00 15 VINATZER Alex ITA +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: gran qualificazione per Saccardi, Vinatzer deve rimontare. Alle 13.00 la seconda manche Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2025 in DIRETTA: Kastlunger unico qualificato, rimpianti enormi per Vinatzer. Alle 13.00 la seconda manche LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Hallberg guida una gara bellissima! Vinatzer illude, poi inforca. Alle 21.00 la seconda manche

Segui in tempo reale la gara di slalom di Madonna di Campiglio, valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Hallberg si distingue in una competizione avvincente, mentre Vinatzer mostra ottimi margini prima di un imprevisto. La seconda manche è prevista per le 21.00. Resta con noi per aggiornamenti continui e approfondimenti sui risultati. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ALPINO - Nello slalom del Grand Prix della circoscrizione FISI Belluno Bassa, svoltosi oggi a Col Gallina per l'organizzazione dello SCI CLUB Trichiana, vittoria dello Sci Club Limana davanti a Ski College Veneto Falcade e Sci club Arabba. Slalom Ragazzi: 1 - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO CDM, Paco #Rassat vince lo slalom di Adelboden: 2º #McGrath, 3º #Kristoffersen, 17º #Vinatzer #SkySport x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.