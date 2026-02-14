LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | Pinheiro Braathen scava un abisso Vinatzer può rimontare Alle 13.30 la seconda manche

Il gigante maschile alle Olimpiadi ha visto Pinheiro Braathen scendere con grande velocità e lasciare un distacco pesante, mentre Vinatzer si prepara a recuperare in seconda manche. La gara si svolge alle 13.30 e promette emozioni, con gli atleti pronti a sfidarsi sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. 11.03 Fuori il finlandese Eduard Hallberg. 11.02 Giovanni Franzoni 24° a 3.94. Quello che ci aspettavamo. 11.01 Partito Giovanni Franzoni. Al primo intermedio accusa ben 1.22, al secondo 2.04. 10.59 La classifica dopo i primi 30: 1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) — 2 Marco Odermatt (Svizzera) +0.95 3 Loïc Meillard (Svizzera) +1.57 4 Thomas Tumler (Svizzera) +1.89 5 Léo Anguenot (Francia) +1.91 6 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.93 7 Stefan Brennsteiner (Austria) +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: Pinheiro Braathen scava un abisso, Vinatzer può rimontare. Alle 13.30 la seconda manche LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: Pinheiro Braathen fa il vuoto, Vinatzer inconsistente Lucas Pinheiro Braathen ha dominato il gigante maschile alle Olimpiadi, causando sorpresa tra gli appassionati. LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: Pinheiro Braathen fa il vuoto, Vinatzer non così distante dal podio Il gigante maschile alle Olimpiadi si svolge oggi e Pinheiro Braathen domina la gara, spinto dalla sua velocità e precisione. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Immensa Federica Brignone: trionfa nel superG di Milano Cortina 315 giorni dopo il gravissimo infortunio; Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, sabato 14 febbraio; LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: clamoroso colpo di scena!! Oro per Raedler/Huber, Johnson/Shiffrin fuori dal podio; Bronzo Goggia in discesa a Cortina. Vince Johnson. LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: Pinheiro Braathen fa il vuoto, Vinatzer non così distante dal podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.59 La classifica dopo i primi 30: 1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) — 2 Marco ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante maschile Olimpiadi: orari, startlist, streamingSi volta pagina con la speranza di conquistare nuove ed importanti soddisfazioni. Il rush finale dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina lascia ... oasport.it #SciAlpino La startlist del gigante olimpico degli uomini (con incognita meteo): apre Pinheiro Braathen, "Odi" col n° 5 #milanocortina2026 #AlpineSkiing #13Febbraio dlvr.it/TQxWXh x.com Facendo il secondo miglior tempo nella seconda manche Loic lo svizzero scavalca Lucas Pinheiro Braathen, il leader della prima, e trionfa per la seconda volta sulla Planai di Schladming tre anni dopo quella che era stata la sua prima vittoria in carriera tra le facebook