LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | Pinheiro Braathen scava un abisso Vinatzer può rimontare Alle 13.30 la seconda manche

Il gigante maschile alle Olimpiadi ha visto Pinheiro Braathen scendere con grande velocità e lasciare un distacco pesante, mentre Vinatzer si prepara a recuperare in seconda manche. La gara si svolge alle 13.30 e promette emozioni, con gli atleti pronti a sfidarsi sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. 11.03 Fuori il finlandese Eduard Hallberg. 11.02 Giovanni Franzoni 24° a 3.94. Quello che ci aspettavamo. 11.01 Partito Giovanni Franzoni. Al primo intermedio accusa ben 1.22, al secondo 2.04. 10.59 La classifica dopo i primi 30: 1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) — 2 Marco Odermatt (Svizzera) +0.95 3 Loïc Meillard (Svizzera) +1.57 4 Thomas Tumler (Svizzera) +1.89 5 Léo Anguenot (Francia) +1.91 6 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.93 7 Stefan Brennsteiner (Austria) +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lucas Pinheiro Braathen ha dominato il gigante maschile alle Olimpiadi, causando sorpresa tra gli appassionati.

Il gigante maschile alle Olimpiadi si svolge oggi e Pinheiro Braathen domina la gara, spinto dalla sua velocità e precisione.

