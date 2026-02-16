LIVE Sci alpino Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA | miglior risultato in carriera per Saccardi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18 Schwarz è quinto a 0.16. Anche oggi distacchi risicatissimi.Attenzione adesso al norvegese Henrik Kristoffersen (-0.73). Andrà all’arrembaggio, la neve gli piace. 14.15 NOEL INFORCA DOPO TRE PORTE! Abdica il campione olimpico in carica. E’ il momento dell’austriaco Marco Schwarz (-0.36). 14.15 Adesso il francese Clement Noel, che sarà infuriato dopo la prima manche. Il campione in carica parte con 0.36 su Nef. 14.14 La classifica a 8 atleti dal termine: 1 Tanguy Nef (Svizzera) – 1:55.63 2 Eirik Hystad Solberg (Norvegia) – 1:55.74 (+0.11) 3 Michael Matt (Austria) – 1:55. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tommaso Saccardi ha portato l’Italia in vantaggio nella prima manche dello slalom maschile alle Olimpiadi, dopo aver conquistato il decimo tempo con il pettorale numero 12.

Tommaso Saccardi si prepara a scendere in pista alle Olimpiadi, dopo aver ottenuto un pettorale molto alto, una scelta che potrebbe complicargli la gara.

