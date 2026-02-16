LIVE Sci alpino Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA | alle 13.30 si riparte Saccardi deve provarci!
Tommaso Saccardi ha portato l’Italia in vantaggio nella prima manche dello slalom maschile alle Olimpiadi, dopo aver conquistato il decimo tempo con il pettorale numero 12. La gara riprende alle 13.30, e lui si prepara a dare il massimo per migliorare il risultato. Gli occhi degli italiani sono puntati su di lui, che si prepara a scendere di nuovo in pista tra pochi minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Tommaso Saccardi ha salvato l’onore dell’Italia nella prima manche: 10° col pettorale n.37. Non ha niente da perdere: deve attaccare. In Coppa del Mondo si è qualificato una sola volta quest’anno a Wengen, senza riuscire però a portare al termine la seconda manche. 13.14 La seconda frazione è stata tracciata da Romain Velez, allenatore della Francia. 13.13 La startlist della seconda manche. Dopo i primi 30, scenderanno anche i classificati dal 31° al 44° posto. 1 47 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL 1:04.51 8.37 30 2 62 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI 1:04. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: pazzesco Saccardi con pettorale altissimo! Alle 13.30 la seconda manche
Tommaso Saccardi si prepara a scendere in pista alle Olimpiadi, dopo aver ottenuto un pettorale molto alto, una scelta che potrebbe complicargli la gara.
LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: gran qualificazione per Saccardi, Vinatzer deve rimontare. Alle 13.00 la seconda manche
Segui in tempo reale lo slalom di Wengen 2026, con una qualificazione positiva di Saccardi e la sfida di Vinatzer per la rimonta.
SOFIA GOGGIA, sei meravigliosa! Medaglia d'ORO in discesa | PYEONGCHANG 2018 | RIVIVI LA GARA
Argomenti discussi: Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: ultima occasione per Vinatzer. I pettorali di partenza; Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, domenica 15 febbraio; Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo.
Quando lo sci alpino oggi in tv, slalom maschile Olimpiadi: orari, startlist, streamingÈ l'ultima opportunità per lasciare il segno e scrivere la storia. Il programma dello sci alpino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina si chiude con ... oasport.it
Diretta Milano Cortina Olimpiadi 16 febbraio, LIVE slalom maschile con VinatzerNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 16 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it
Oggi occhi puntati soprattutto su bob, pattinaggio di figura, sci alpino slalom uomini, short track, salto con gli sci e sci acrobatico - facebook.com facebook
Finali di sci alpino e pattinaggio di figura i clou in serata x.com