La gara di salto con gli sci tra Slovenia e Giappone si svolge oggi a Predazzo, dopo che il comitato olimpico ha deciso di concludere il programma con questa sfida a coppie. La competizione rappresenta l’ultima prova maschile prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti si preparano all’ultimo salto, nel tentativo di conquistare il podio in una giornata che potrebbe riservare sorprese.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova a coppie maschile, definita Super Team che chiude il programma olimpico da Predazzo a Milano Cortina 2026 per quanto riguarda il Salto con gli Sci. Novità assoluta nel panorama del salto olimpico, questa gara promette di essere spettacolare ed incerta per ogni gradino del podio. Ci si aspetta che Giappone e Slovenia si giochino la medaglia d'oro, dopo quanto visto nelle prove individuali nei giorni trascorsi. Paese del sol levanti favorito, perché schiera Nikaido Ren, secondo sul Large Hill, a fianco di Ryoyu.

LIVE Salto con gli sci, Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA: Slovenia contro Giappone nell'ultima gara del programma

La gara a squadre mista di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta entrando nel vivo.

La Slovenia si prende la scena nella gara a squadre mista di salto con gli sci alle Olimpiadi.

