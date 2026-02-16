LIVE Salto con gli sci Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA | Slovenia contro Giappone nell’ultima gara del programma
La gara di salto con gli sci tra Slovenia e Giappone si svolge oggi a Predazzo, dopo che il comitato olimpico ha deciso di concludere il programma con questa sfida a coppie. La competizione rappresenta l’ultima prova maschile prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti si preparano all’ultimo salto, nel tentativo di conquistare il podio in una giornata che potrebbe riservare sorprese.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova a coppie maschile, definita Super Team che chiude il programma olimpico da Predazzo a Milano Cortina 2026 per quanto riguarda il Salto con gli Sci. Novità assoluta nel panorama del salto olimpico, questa gara promette di essere spettacolare ed incerta per ogni gradino del podio. Ci si aspetta che Giappone e Slovenia si giochino la medaglia d'oro, dopo quanto visto nelle prove individuali nei giorni trascorsi. Paese del sol levanti favorito, perché schiera Nikaido Ren, secondo sul Large Hill, a fianco di Ryoyu.
LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: è Norvegia contro Slovenia e Giappone
La gara a squadre mista di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta entrando nel vivo.
LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: la Slovenia ammazza la gara ancora con Lanisek!
La Slovenia si prende la scena nella gara a squadre mista di salto con gli sci alle Olimpiadi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA: meteo instabile, saltano le ultime 10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Opseth, terza dopo la prima serie, atterra prima del punto K ma la misura dovrebbe valere la seconda ... oasport.it
Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 16 febbraio, tv, streaming, italiani in garaUltima gara alle Olimpiadi di Milano Cortina per quel che riguarda il salto con gli sci. Le Olimpiadi 2026, oggi, alle ore 19:00, celebreranno l'avvio del ... oasport.it
