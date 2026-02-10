LIVE Salto con gli sci gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA | la Slovenia ammazza la gara ancora con Lanisek!

La Slovenia si prende la scena nella gara a squadre mista di salto con gli sci alle Olimpiadi. Nika Prevc vola a 98.5 metri e porta la sua squadra a un vantaggio di 23 punti sull’argento. La competizione è ancora aperta, ma i sloveni sembrano aver già messo le mani sulla medaglia d’oro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:28 Nika Prevc atterra a 98.5 metri e siamo a 23 punti di margine sull’argento. Nulla è cambiato, se non i valori per argento e bronzo. 20:27 Atterra a 97 metri Sara Takanashi, che permette al Giappone di restare in vita per la medaglia di bronzo. Si trova a meno 4.5 punti dalla Norvegia. Ora Nika! 20:25 Kvandal atterra a 99.5 metri e amplia il margine della Norvegia sul bronzo a 12.5 punti. Ora Takanashi e Nika Prevc. 20:24 Julia Muehlbacher 94.5 metri. La Germania vola via l’Austria. Ora Sara Kvandal. 20:23 Selina Freitag si fa in parte perdonare atterrando a 98. 🔗 Leggi su Oasport.it

