LIVE Salto con gli sci Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA | a breve si parte nuove regole

Il salto con gli sci ai Giochi Olimpici inizia tra poco, dopo che le squadre hanno presentato le loro formazioni ufficiali. La squadra giapponese sembra partire favorita, ma anche Austria e Slovenia puntano a ottenere un buon risultato, con la Norvegia che si candida come possibile outsider. La lista di partenza include atleti di 34 nazioni diverse, tra cui nomi noti come Ryoyu Kobayashi e Domen Prevc. La competizione si svolge con nuove regole che potrebbero influenzare l’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:51 START LIST: 1 – Mihnea Alexandru Spulber (ROU) 2 – Song Qiwu (CHN) 3 – Muhammed Ali Bedir (TUR) 4 – Danil Vassilyev (KAZ) 5 – Yevhen Marusiak (UKR) 6 – Artti Aigro (EST) 7 – Giovanni Bresadola (ITA) 8 – Kevin Bickner (USA) 9 – Jules Chervet (FRA) 10 – Felix Trunz (SUI) 11 – Antti Aalto (FIN) 12 – Pawel Wasek (POL) 13 – Johann Andre Forfang (NOR) 14 – Andreas Wellinger (GER) 15 – Ren Nikaido (JPN) 16 – Anze Lanisek (SLO) 17 – Jan Hoerl (AUT) 18 – Daniel Andrei Cacina (ROU) 19 – Zhao Jiawen (CHN) 20 – Fatih Arda Ipcioglu (TUR) 21 – Ilya Mizernykh (KAZ) 22 – Vitaliy Kalinichenko (UKR) 23 – Kaimar Vagula (EST) 24 – Alex Insam (ITA) 25 – Tate Frantz (USA) 26 – Valentin Foubert (FRA) 27 – Gregor Deschwanden (SUI) 28 – Niko Kytosaho (FIN) 29 – Kacper Tomasiak (POL) 30 – Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) 31 – Philipp Raimund (GER) 32 – Ryoyu Kobayashi (JPN) 33 – Domen Prevc (SLO) 34 – Stephan Embacher (AUT) 18:45 La Nazioni favorite sono Giappone, su tutte le altre, Austria e Slovenia con Norvegia subito attaccata, poi la Germania.