LIVE Salto con gli sci Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la nuova gara a squadra

La competizione di salto con gli sci maschile alle Olimpiadi è iniziata questa sera, dopo che le squadre hanno scelto di schierare i loro atleti più esperti. La gara, trasmessa in diretta, prevede tre turni e si svolge sul grande trampolino di Zhangjiakou, con gli atleti pronti a dare il massimo per salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA LA GARA! 18:55 Cinque minuti e si parte. Ricordiamo che saranno tre le serie di gara. 18:51 START LIST: 1 – Mihnea Alexandru Spulber (ROU) 2 – Song Qiwu (CHN) 3 – Muhammed Ali Bedir (TUR) 4 – Danil Vassilyev (KAZ) 5 – Yevhen Marusiak (UKR) 6 – Artti Aigro (EST) 7 – Giovanni Bresadola (ITA) 8 – Kevin Bickner (USA) 9 – Jules Chervet (FRA) 10 – Felix Trunz (SUI) 11 – Antti Aalto (FIN) 12 – Pawel Wasek (POL) 13 – Johann Andre Forfang (NOR) 14 – Andreas Wellinger (GER) 15 – Ren Nikaido (JPN) 16 – Anze Lanisek (SLO) 17 – Jan Hoerl (AUT) 18 – Daniel Andrei Cacina (ROU) 19 – Zhao Jiawen (CHN) 20 – Fatih Arda Ipcioglu (TUR) 21 – Ilya Mizernykh (KAZ) 22 – Vitaliy Kalinichenko (UKR) 23 – Kaimar Vagula (EST) 24 – Alex Insam (ITA) 25 – Tate Frantz (USA) 26 – Valentin Foubert (FRA) 27 – Gregor Deschwanden (SUI) 28 – Niko Kytosaho (FIN) 29 – Kacper Tomasiak (POL) 30 – Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) 31 – Philipp Raimund (GER) 32 – Ryoyu Kobayashi (JPN) 33 – Domen Prevc (SLO) 34 – Stephan Embacher (AUT) 18:45 La Nazioni favorite sono Giappone, su tutte le altre, Austria e Slovenia con Norvegia subito attaccata, poi la Germania.