LIVE Salto con gli sci Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la nuova gara a squadre subito 5 eliminazioni

La gara di salto con gli sci ai Giochi Olimpici è iniziata questa sera, causando subito cinque eliminazioni tra le squadre. La competizione in diretta ha preso rapidamente ritmo, con la Cina che si posiziona in testa alla classifica. Solo le dodici migliori nazioni avanzeranno alla seconda fase, mentre gli atleti continuano a scaldarsi sul trampolino.

19:21 Cina davanti a tutti. Ricordiamo che solo le migliori 12 Nazioni partecipano alla seconda serie. 19:20 Di nuovo Romania in stanga di partenza, attendiamo il numero 4 di Mizernykh. Italia per adesso ottava, che è l'obiettivo finale. Siamo a un punto dal Kazakhstan, va bene! 19:17 Jan Hoerl spacca in due la competizione, cosa ha fatto! Sono 137.5 metri e Austria davanti a tutti con 10.1 di margine. LANISEK! Fa come Vittozzi, risorge! 131.5 metri per lo sloveno, che si mette davanti con 4.1 punti di margine su Polonia e Norvegia. 19:15 Bene senza spaccare la gara Nikaido Ren (131.

La competizione di salto con gli sci maschile alle Olimpiadi è iniziata questa sera, dopo che le squadre hanno scelto di schierare i loro atleti più esperti.

La gara di salto con gli sci tra Slovenia e Giappone si svolge oggi a Predazzo, dopo che il comitato olimpico ha deciso di concludere il programma con questa sfida a coppie.

