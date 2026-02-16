Il salto con gli sci ai Giochi di Milano Cortina 2026 si svolge per la prima volta con una nuova formula, creando grande attesa tra gli appassionati. La squadra italiana ha deciso di puntare su giovani talenti, sperando di conquistare una medaglia storica. Questa disciplina, che ha sempre affascinato il pubblico, si presenta ora in una veste completamente innovativa.

Il sesto e ultimo evento del programma di salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà una competizione inedita. Lunedì 16 febbraio sarà assegnato il I titolo di sempre della cosiddetta Super Team maschile. Dietro a questo altisonante nome, altro non c’è che una gara a squadre. La differenza rispetto al passato è che ogni nazione è rappresentata da un tandem di atleti, anzichè da un quartetto. Il team event canonico, parte integrante del programma a Cinque cerchi dal 1988 al 2022, è difatti stato soppiantato da questa competizione. È un segnale dei tempi, poiché il “cambio della guardia” è figlio sia della contrazione dei contingenti riservati a ogni Paese, decisa dal Cio, sia del fatto che ormai le nazioni in grado di presentare quattro uomini competitivi si contino sulle dita di una mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Olimpiadi 2026: la guida alla Super Team maschile, storia, attualità, medaglie

La gara di salto con gli sci ai Giochi di Milano Cortina 2026 si avvicina con il trampolino piccolo maschile.

Il trampolino grande maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026 è al centro della scena, dopo che la gara si svolgerà sabato 14 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.