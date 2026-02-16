LIVE Pattinaggio artistico Libero coppie Olimpiadi in DIRETTA | tra poco Ghilardi Ambrosini Conti Macii per la rimonta

Luca Ghilardi e Nicole Ambrosini si preparano a scendere in pista per il libero di coppia ai Giochi Olimpici, dopo aver conquistato punti grazie a un buon Triplo Flip e Triplo Loop. La gara, trasmessa in diretta, continua a tenere alta l’attenzione degli spettatori. Conti e Macii cercano di recuperare posizioni, sperando in una rimonta decisiva. La tensione cresce mentre i pattinatori si sfidano sul ghiaccio con grande determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: Bene il Triplo Flip lanciato, bene il Triplo Loop lanciato 20.58: Bene il Triplo Twist, bene il Triplo Salchow in parallelo, piccolo step out di Robert sulla Sequenza Doppio Axel + Axel singolo + Doppio Axel in parallelo, 20.56: Ora la seconda, in ordine di importanza, coppia tedesca: Annika Hocke Robert Kunkel. Entrambi di Berlino: lei 24 anni, lui 26 anni, 11mi dopo il programma corto. Si allenano in Italia a Bergamo (con qualche puntata a Berlino) sotto la guida di Ondrej Hotarek, Luca Dematte, Nolan Seegert. Sono stati settimi agli Europei e 13mi ai Mondiali 2021 a Stoccolma e ancora 13mi agli Europei di Tallinn 2022, mentre nel 2023 sono saliti sul podio della rassegna continentale di Espoo alle spalle delle due coppie azzurre e hanno chiuso al nono posto il Mondiale.