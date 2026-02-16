LIVE Pattinaggio artistico Libero coppie Olimpiadi in DIRETTA | tra poco Conti Macii per la rimonta! Ghilardi Ambrosini non incantano

Conti e Macii sono pronti a tentare una rimonta nella gara di pattinaggio artistico in diretta, dopo aver chiuso la loro esibizione con alcune difficoltà. La coppia italiana si prepara a scendere in pista per recuperare posizioni, mentre alcuni avversari come Ghilardi e Ambrosini non sono riusciti a conquistare il pubblico con le loro esibizioni. A pochi minuti dall’inizio, gli atleti americani Emily Chan e Spencer Akira Howe si preparano a esibirsi con i loro salti complessi, tra cui un Triplo Loop lanciato e un Triplo Salchow.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.15: Bene la Sequenza Triplo Toeloop + Doppio Axel + Doppio Axel in parallelo, caduta di Triplo Salchow in parallelo, Triplo Loop lanciato, Triplo Salchow lanciato 21-13: E' il momento degli statunitensi Emily Chan, 28 anni di McKinney e Spencer Akira Howe 29 anni di Burbank. Si allenano a Norwood agli ordini di Alexei Letov, noni dopo il programma corto. Sono stati secondi nelle edizioni 2022 e 2023 dei Four Continents, quinti nl 2023 al Mondiale di Saitama, 11mi al Mondiale 2024. Fanno il loro rientro a Milano in una grande manifestazione internazionale.